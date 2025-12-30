阪神の岩崎優投手（３４）が２９日、高橋遥人投手（３０）、佐野大陽内野手（２３）らと静岡市の草薙球場で行われた「プロ野球静岡県人会野球教室」に参加した。岩崎は新外国人選手が多く加わる投手陣の環境を整えていくと宣言した。「変わらずやっていきます。やりやすいような雰囲気を作っていけたらいいなと思います」。投手リーダーは来季も先頭に立つ。今季もデュプランティエと親交を深めるなど、分け隔てなく投手陣をけ