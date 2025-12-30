妻の分まで――。スピードスケート男子で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に決まった新濱立也（高崎健康福祉大職）が２９日、長野市内で取材に応じ「メダルを取れるように全力を尽くす」と力を込めた。２８日まで行われた全日本選手権は、妻でカーリング女子の吉田夕梨花（ロコ・ソラーレ）が応援にかけつけた。９月の国内選考会でロコ・ソラーレが敗れた際は「２人して泣き崩れた」というが、妻の悔しさを夫が晴らした。