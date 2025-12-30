女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）は２０２５年をどう戦ってきたのか。５回にわたって振り返る連載の３回目は１９年大会を制したメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」（７月３１日〜８月３日）など欧州での３試合に注目した。【２０２５年の渋野日向子（３）】２４年はパリ五輪開催の影響で、米ツアーの欧州シリーズは変則開催だったが、２５年は３連戦に戻った。まずはメジャー第４戦「エビアン選手権」（７月１０〜１