スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）は来夏の北中米Ｗ杯に向けて苦境に立たされている。今シーズン、なかなかコンディションの上がらない久保は９月の日本代表戦で左足首を負傷。チームに復帰するもリーグ５試合連続でスタメン落ち（ベンチ＆欠場）と評価を下げた。【日本の至宝はＷ杯で輝けるのか（２）】すでに新シーズンが開幕している中、８月末が締め切りの夏の移籍市場で欧州ビッグクラブ加入