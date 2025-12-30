£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆ»á¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£¶Ç¯¤«¤éÅì³¤¥é¥¸¥ª¤Ç¥×¥íÌîµå²òÀâ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÅÄ»á¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²òÀâ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿Áª¼ê¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ú¤­½Ð¤·¤âÂ¿¤¤¡£°úÂà¸å¤âÌ¾¸Å²°¤ò¥Û¡¼¥à¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¼¤Ò¤È¤â¤¦¤Á¤Ç²òÀâ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅì³¤¥é¥¸¥ª¤ÏÃæÅÄ»á¤¬