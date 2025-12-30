獣神サンダー・ライガーが、新日本プロレスの２０２６年１月４日東京ドーム大会の注目カードを予想した。２回目となる今回は、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンのプロレスデビュー戦を徹底解説する。ＮＥＶＥＲ無差別級王者ＥＶＩＬとのタイトルマッチの行方は――。【ライガーが語る獣神激論（特別編２）】棚橋（弘至）選手の引退試合（ vs オカダ・カズチカ）が行われる今大会において、大きな注