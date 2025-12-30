オリックスから戦力外通告を受けていた福田周平外野手（33）が、今季限りで現役を引退することが29日までに分かった。広陵（広島）から明大、NTT東日本を経て、17年ドラフト3位でオリックスに入団。21、22年は主にリードオフマンとしてチームの連覇に貢献した。23試合の出場にとどまった今季限りで戦力外通告を受け、ユニホームを脱ぐことを決断。通算677試合出場、打率・254、5本塁打、143打点、90盗塁。この日、自身のインス