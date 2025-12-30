大阪桐蔭から青学大で主将。巨人・泉口と同じ経歴を持つ藤原は、その足跡を追うように、社会人でステップアップする道を選んだ。「成績をトータルで考えて、（プロは）まだ早いと。課題の長打力を身に付け、１年目から『プロに行けるな』と思わせるような成績を残したい」。その決意には、アマ球界の最高峰で野球と向き合ってきたプライドがうかがえる。走攻守３拍子そろう両打ちの二塁手。今秋のリーグ戦では打率３割４分と