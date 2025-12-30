大みそか放送の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７・２０）のリハーサルが２９日、東京・渋谷の同局で行われ、３８回目出場の郷ひろみ（７０）が紅白から勇退することを発表した。結成２０周年のＡＫＢ４８は前田敦子（３４）、大島優子（３７）、高橋みなみ（３４）らＯＧが参加し、現役メンバーとともに年末の雰囲気を堪能。Ｍ！ＬＫ、ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲなどの初出場組が意気込みを語った。１９７３年の初出場から