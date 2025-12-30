西日本の社会人選手では、王子の左打ち外野手・柴崎聖人が存在感を放っている。今夏都市対抗では2本塁打で優勝に貢献し、新人賞にあたる若獅子賞を受賞。入社1年目の今年からアピールに成功した。同じ外野手では、日本生命の中津大和が新人ながら1番打者の座をつかんで台頭した。投手では王子の最速151キロ左腕・樋口新、来年限りで休部するパナソニックの右腕・柿本晟弥が1年目から先発投手として結果を残した。三菱重工West