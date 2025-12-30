阪神・藤川球児監督（４５）が２９日、来春キャンプの第３クール最終日となる２月１５日にメンバーの入れ替えを行う方針を打ち出した。それまでに紅白戦２試合、練習試合２試合を行う予定で、若手にとっては“実戦四番勝負”となる。具志川スタートとなる岩崎ら実績組は状態が上がると宜野座キャンプに合流予定。宜野座スタートの若手のアピールチャンスは２週間に設定された。沖縄で激しいサバイバルが幕を開ける。藤川監督は