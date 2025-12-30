３年ぶりのＶ奪回を目指すオリックス・岸田護監督（４４）が２９日、来季先発再転向の山岡泰輔投手（３０）にエールを送った。「元々が先発への思いは持っているし、僕も先発から中継ぎになってるんで（先発への）気持ちはわかる。ドラフト１位（２０１６年）だし、能力がある」山岡は２月の春季キャンプ中に違法なオンラインカジノを利用していたことが発覚。活動を一時休止する事態となったが、それでも中継ぎ転向した今季