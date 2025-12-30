西日本の大学生は、関西地区に好投手が並ぶ。中でも最注目は立命大の最速151キロ左腕・有馬伽久（がく）だ。11月の明治神宮大会で大会新記録の10者連続三振を達成。スカウトから「今秋ドラフトでも上位だった」との声が上がるなど1位候補に浮上している。同じ左腕では最速148キロの大商大・星野世那も注目度が高い。今秋は故障で登板1試合に終わったものの、万全なら上位を狙える素質がある。右腕では、近大の宮原廉が今秋5勝