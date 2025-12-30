阪神の高橋遥人投手（３０）が２９日、岩崎優投手（３４）、佐野大陽内野手（２３）らと静岡市の草薙球場で行われた「プロ野球静岡県人会野球教室」に参加した。高橋は先輩の岩崎から「シーズン５安打以上を打て」という珍指令を受け、達成に意欲。そのために本業の投手で自身初の開幕ローテ入り。さらにシーズン完走を成し遂げ、先輩を超えていく。地元の大先輩からノルマを掲げられた。先発投手時代に２度、シーズン４安打を