新セットアッパー出てこい。中日・井上監督が守護神・松山につなぐキーマンの台頭を期待した。「うちの一番の課題。今季はメヒアや藤嶋、清水、斎藤らを起用し、頑張ってくれたけど、そこが鍵になるポジション」今季46セーブでタイトル獲得の松山は、セーブ機会の失敗は9月6日巨人戦1度だけと安定感抜群。今季は清水が主に8回を担ったが、腰痛で離脱するなど不透明な部分が残るだけに、新たな勝ちパターンの確立は重要となる。