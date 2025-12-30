日本ハムが２９日、体の構造や動きを解析する「スポーツ・バイオメカニクス」（＝バイメカ）の機器について、本拠地・エスコンフィールドへの導入検討に入った。バイメカは投球などの動作を複数台のカメラで記録したり、床のセンサーで力のかかる方向を測定したりして選手のデータを数値化。それをもとに練習にフィードバックする。２軍にバイメカを導入済みだった中、エスコンでの今秋の１軍キャンプでも期間限定で使用。最新