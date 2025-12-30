【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介が、12月31日放送の日本テレビ『ヒロミの大晦日リホーム』に出演する。 ■相撲教室の顔にもなる「子どもたちが使うテーブル」作り 12月31日夜に、その完成を生放送する日本テレビ『ヒロミの大晦日リホーム』。 未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブが、今秋の台風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できない子どもたちのお悩みに全力で向きあう当