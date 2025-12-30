中国で初めて、年間100万トン規模の二酸化炭素を油田に注入するプロジェクトが、新疆ウイグル自治区で実現しました。新疆油田で進められている二酸化炭素の回収・貯留・有効利用プロジェクトは、中国北西地域における最大規模のプロジェクトで、2025年の年間二酸化炭素注入量が12月28日に100万トンを突破しました。これにより、新疆油田は、中国で初めて年間注入量100万トン規模を達成した油田となりました。新疆油田では、2019年