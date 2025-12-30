J2磐田がJ1横浜FCのDF山崎浩介（30）を獲得することが29日までに分かった。技術と強さを兼ね備えたセンターバック（CB）。明大から18年にJ2愛媛に加入し、その後山形、J1鳥栖でプレーした。今季完全移籍した横浜FCでは最終ラインの主力として、リーグ戦23試合に出場した。磐田はDFリカルド・グラッサ（28）の契約満了による今季限りでの退団を発表。熊本から加入したDF江崎巧朗（25）は7日の徳島とのJ1昇格プレーオフ準決勝