いざという時に頼れる身寄りや知人がいない、単身の高齢者が増えている。国や自治体は、そうした人たちの人生終盤の生活や死後の手続きを支える体制を整えてもらいたい。国の推計によると、６５歳以上の単身世帯は２０２０年の７３７万から２５年には８１５万に増えた。４０年には１０００万を超す見通しだ。背景には、未婚化や少子化の進行に加え、家族や地域とのつながりの希薄化もあるのだろう。死後に引き取り手がなく、