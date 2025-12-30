特許庁は２０２６年１月から、過去に行った特許審査の事例についてＡＩ（人工知能）で概要を作成し、新興国に提供する方針だ。日本での審査事例を参考にしてもらい、海外での審査期間短縮につなげる。タイを手始めに他国へも順次拡大する方向で、日系企業の適切な権利保護を通じ海外展開を後押しする。特定の国から届く審査リストを基に、日本側で該当する企業などの審査結果を検索する。特許庁による調査結果や判断理由などを