ヤクルトを戦力外になっていた北村拓己内野手（30）が現役引退を決断したことが29日、分かった。現役続行を模索も、本紙の取材に「ギリギリまで悩みましたが新たな道を歩むことに決めました」と明かした。今季は自己最多の62試合に出場。9月には球団75年ぶりとなる野手登板など、献身的にチームを支えた。17年ドラフト4位で巨人に入団し、23年オフの現役ドラフトでヤクルトに移籍。「ジャイアンツ、スワローズのみなさんには