ガソリンの「暫定税率」を廃止する法案が11月28日に成立しました。 しかし、実際にどのように価格が変わるのか、どんなメリットがあるのか、具体的なイメージがつかみにくい人もいるかもしれません。 では、暫定税率の廃止によって、どのような影響が考えられるのでしょうか。 ガソリン・軽油に上乗せされてきた税金とは 11月28日に、いわゆるガソリン税と軽油引取税の暫定税率廃止法が参議院本会議で可決されま