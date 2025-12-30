巨人の松本剛外野手（３２）が２９日、「走攻守」の誓いを立てた。地元の埼玉・川口市で野球教室に参加。移籍１年目は任された役割を全うすることを前提とした上で、「１番打者で３割」「２０盗塁」「中堅と両翼で堅守」を掲げた。今季の巨人は１番、中堅ともに固定できず、シーズン２０盗塁超えは２０年の増田大（２３盗塁）が最後。チームの課題を解消する存在となり、日本一奪回のキーマンになる。高校３年まで過ごした原点