日本ハムが来季以降、エスコンに科学的な動作解析システム「スポーツ・バイオメカニクス」（バイメカ）の導入を検討していく。球団幹部は２９日、「鎌ケ谷でやっているのであるかもしれない。タイミングもあるが、いろいろと検討はしている」と明かした。バイメカとは複数のカメラで、力の方向やフォームを細かく分析し、数値化していく最先端の科学技術。球団は昨季から千葉・鎌ケ谷の２軍施設で導入しており、担当アナリスト