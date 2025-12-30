ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２９日、ルーキーたちに“キャラ立ち指令”を出した。現役時代からファンを大切にしてきた指揮官はオフにはテレビ番組などに積極的に出演。少年隊の「仮面舞踏会」を熱唱するなどお茶の間を沸かせ、徐々に知名度を上げていった。「ファンの方に名前と顔を覚えてもらうのはまず一番」と力説し、“ブンブン丸”ならぬ“グイグイ丸”として積極的なメディア露出を勧めた。当然、本業で活躍するこ