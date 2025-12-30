西武のドラフト３位・秋山俊外野手（２２）＝中京大＝が２９日、北海道・登別市出身で同郷のロッテドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝との対戦を熱望した。２人は「少年野球の地区は一緒」という“ご近所さん”で「ぜひ対戦したい」と胸を高鳴らせた。北の大地から２人の“金の卵”がプロの世界に足を踏み入れる。秋山と石垣は「少年野球の地区は一緒」という間柄。４歳差ということもあり対戦の記憶はないが、「