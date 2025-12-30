オリックス・岸田護監督（４４）が２９日、山岡の「出力向上」に期待した。リリーフ専任で４１試合に登板した今季を経て、先発への再転向が決まった来季１０年目右腕。指揮官自らの経験も踏まえ「ずっと先発をやったらどんどん出力が落ちてくるけど、中継ぎを一度挟むことによって、キレとか球の質が上がるところもある」と太鼓判を押した。「先発への思いもあの子自身、持っていると思う。僕も先発から中継ぎになったので、そ