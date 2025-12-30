阪神・藤川球児監督（４５）が２９日、若虎サバイバルのゴングを鳴らした。２月の沖縄・春季キャンプ中盤まで多くの若手にアピール期間を与える意向で、リミットを設定。「ドラフト（新人）以外の（若手）選手は２月１５日ぐらいまでが勝負になるでしょうね」とハッパをかけた。今春同様に来年も春季キャンプは１、２軍の枠組みを撤廃。故障で出遅れた大竹やベテランの岩崎、西勇ら実力者は平田２軍監督が率いる具志川スタート