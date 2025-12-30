ドイツ２部のデュッセルドルフが、サンフレッチェ広島のMF田中聡の獲得に迫っているようだ。現地メディア『LIGA-ZWEI』は12月29日、「デュッセルドルフ、田中聡との契約はまもなく完了予定だ」と報じている。「近々行われるメディカルチェックで予期せぬ問題がなければ、デュッセルドルフの冬の移籍第１号としてまもなく発表される見込みだ。移籍金についてはまだ情報が出ていない。しかし、契約は2027年夏まで残っているため