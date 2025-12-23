【箱根駅伝5強のキーマン（4）】「怪物」と呼ばれた男も、はや大学ラストイヤー。22年の出雲駅伝で2区区間新という華々しい学生3大駅伝デビューを飾った佐藤圭汰だが、同シーズンの箱根は体調不良で欠場。23年度は3区区間2位、昨年度は7区区間新での区間賞を獲得したが、それでも物足りなく映るのは、期待の高さゆえだろう。今シーズンもケガに苦しんだ。トラックシーズンこそ5月のアジア選手権5000メートルで4位に入るなど