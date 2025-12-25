◇バドミントン 全日本総合選手権第5日（2025年12月29日東京・京王アリーナTOKYO）各種目の準決勝が行われ、女子シングルスは前回覇者の宮崎友花（19＝ACTSAIKYO）が奥原希望（30＝東京都協会）に2―0で快勝し、山口茜（28＝再春館製薬所）とともに決勝に進出。混合ダブルスの渡辺勇大（28＝J―POWER）田口真彩（20＝ACTSAIKYO）組、女子ダブルスの志田千陽（28＝再春館製薬所）五十嵐有紗（29＝BIPROGY）組も決勝に進出