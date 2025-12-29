NY株式29日（NY時間14:19）（日本時間04:19） ダウ平均48460.21（-250.76-0.51%） ナスダック23431.69（-161.41-0.68%） CME日経平均先物50400（大証終比：-80-0.16%） 欧州株式29日終値 英FT100 9866.53（-4.15-0.04%） 独DAX 24351.12（+11.06+0.05%） 仏CAC40 8112.02（+8.44+0.10%） 米国債利回り 2年債 3.461（-0.018） 10年債 4.112（-0.016） 30年債 4.803（-0