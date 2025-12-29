「昭和100年」に当たる今年、時代を象徴するスポーツ界の巨星たちが天国へ旅立った。12月23日には「ジャンボ」の愛称で親しまれたプロゴルファーの尾崎将司さんが78歳でこの世を去った。「ジャンボ」の愛称で親しまれた男子プロゴルファーの尾崎将司さん。プロ野球を引退後、ゴルフに転向し国内ツアーで94勝を挙げた。晩年は「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」を立ち上げ、西郷真央、佐久間朱莉らを育て、門下生以外にも助言を