東京都交通局が発表した2024年度（2024年4月〜2025年3月）の駅別1日平均乗降人員データをもとに、都営地下鉄4路線（浅草線・三田線・新宿線・大江戸線）の利用状況を分析しました。全106駅の中で最も利用者が多かった駅は？ 各路線のランキングトップ5や意外なワースト駅、さらに気になる大江戸線の延伸構想についても解説します。都営地下鉄は4つの路線を運行都営地下鉄は、大江戸線（38駅）、新宿線（21駅）、浅草線（20駅）、三