ボートレース芦屋の年またぎ開催「福岡県内選手権大会」が、29日に開幕した。30日の2日目、注目レースは12Rだ。仲谷を中心視する。初日4、2着と未勝利も、相棒13号機はじわり上昇ムードだ。しっかりスタートを踏み込んで、イン先マイに持ち込むか。松崎はセンターから強攻策に打って出る。攻め強気な宮脇もスリット先手なら一発力あり。永田は鋭く艇団を割って浮上。＜1＞仲谷颯仁ペラで上積みはあった。ただ、乗り心地は