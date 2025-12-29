G3「クイーンズクライマックスシリーズ」と並行開催のボートレース大村プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」は29日、トライアル2回戦が行われた。きょう30日はファイナル進出へ正念場のトライアル3回戦。11Rは鎌倉涼（36＝大阪）が中心だ。大敗を許されない鎌倉が絶好枠をゲット。伸び寄りの仕上がりだが、先に回ってしまえば押し切れる。スタートに集中して一目散に逃げ飛ばす。気配抜群の遠藤が脅威。スタートが