俳優で歌手の中島健人（31）が29日に生放送された日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（後5・30）に出演。プライベートで焼肉店に行った際、偶然出会った大物女性歌手を明かした。「あのアーティストの今年イチバン聴いた歌トップ3」のコーナーで歌手・中島みゆきが紹介され、「糸」が1位だった。この同曲を中島みゆきと深いつながりがある工藤静香がカバーし「慟哭」と2曲を熱唱した。