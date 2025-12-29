「KEIRINグランプリ2025」（優勝賞金1億4600万円）はきょう30日、平塚競輪11Rで争われる。本社は寺崎浩平の動きに乗る脇本雄太の抜け出しを中心視した。展開絶好の脇本に期待する。左肘の大ケガからの復帰戦で状態に不安は残る。ただ、走る以上はチャンスがくればモノにできる出来だ。初出場の寺崎は脇本、古性、南が付いている以上は果敢に風を切る。何でもできる真杉に先輩が狙われないように、早めからピッチを上げて駆ける