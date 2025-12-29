埼玉県・川口オートレース場の「スーパースター（SS）フェスタ2025」は開催4日目。注目は11R。2、2、3、3枠とポジションにも恵まれている黒川京介（27＝川口）がトライアル戦全勝突破を目指す。なお、3日目12Rでフライングを喫した吉林直都は勝ち上がりの権利を失った。自分のスタートを切れれば展開不問で主導権を握るだけのパワーが備わっている黒川。無敵モードに入っている印象で、ここも中心は揺るがない。4連勝での決定