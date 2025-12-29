G3「クイーンズクライマックスシリーズ」と並行開催のボートレース大村プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」は29日、トライアル2回戦が行われた。きょう30日はファイナル進出へ正念場のトライアル3回戦。12Rは浜田亜理沙（37＝埼玉）が絶好枠で存在感を発揮する。残り福だ。抽選で1号艇を得た浜田は勝っても得点は19点。得点状況次第で相手待ちだが、インで意地を見せたい。実森にも同じことが言える。減点が響き厳