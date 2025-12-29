◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦帝京長岡 5ー0 大社（2025年12月29日NACK）新潟・帝京長岡は後半のゴールラッシュで初戦を突破した。2大会ぶりの出場で選手権の経験者がおらず、序盤は緊張から足にボールがつかない選手が多い中、MF樋口汐音（3年）が「伸び伸びやろう」と強心臓ぶりを発揮。1試合で14キロの走行距離を誇る走力を生かして前線に顔を出し、前半40分に先制点をマーク。その1点で硬さが取れて快勝し