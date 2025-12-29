東京都新宿区のマンションで女性が胸などを刃物で刺された事件で、警視庁は３０日、中国籍で千葉市花見川区、職業不詳の男（３５）を殺人未遂容疑で逮捕した。発表によると、男は２９日午後０時１０分頃、新宿区高田馬場のマンション２階の共用廊下で、３０歳代女性の胸や腹などを刃物で刺して殺害しようとした疑い。調べに黙秘している。女性は病院に搬送されたが命に別条はないという。防犯カメラの捜査で、男が現場近くで