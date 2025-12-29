「船の上で口笛を吹いてはいけない」。海上自衛隊には、一般市民にとっては不可解なルールが存在する。さらに、艦内設備の一部を「自衛官が自腹で維持している」というから驚きだ。その知られざる実態を、航空自衛隊のルールやタブーと合わせてお届けする。（安全保障ジャーナリスト、セキュリティーコンサルタント吉永ケンジ）※本記事は【前後編の後編】です。「雨の日も傘を差してはいけない」「ヒゲ禁止」などの陸上自衛隊の