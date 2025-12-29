ロシアのプーチン大統領と米国のトランプ大統領は２９日、電話で会談した。ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官によると、プーチン氏はウクライナが露北西部ノブゴロド州にある大統領公邸に無人機攻撃を加えようとしたと主張し、報復する方針を示した。ロシアの侵略終結に向けた和平協議で立場を見直すと伝え、態度をさらに硬化させる可能性も示唆した。ウクライナ側は公邸への攻撃を「完全なでっち上げだ」と否定している。