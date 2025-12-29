【パームビーチ（米フロリダ州）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２９日、ロシアのプーチン大統領と電話会談し、ロシアとウクライナの和平について対応を協議した。両首脳の電話会談は２日連続。トランプ氏は２８日に米フロリダ州で行われたウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との会談結果を共有し、議論したとみられる。会談後、米ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官はＸ（旧ツイッター）