２９日午後１１時半頃、茨城県古河市中田新田の民家に「泥棒が入った。けが人が出ている」と近くの住民から１１０番があった。古河署によると、外国人とみられる男２人が押し入り、寝ていた住人の４０歳代男性を刃物で脅し、現金約２００万円を奪って逃走した。男性はけがを負って病院に運ばれた。事件直後、近くの住民に助けを求めたという。古河署が強盗事件とみて調べている。