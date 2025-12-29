女優の池田エライザ（29歳）が12月29日、イメージキャラクターを務める東京シティ競馬（TCK）で行われたG1レース・第71回東京大賞典に来場。表彰式プレゼンターを務めた。ミニトークショーでは黒のロングコートに大ぶりのアクセサリーを合わせた華やかな装いで登場した池田。師走とは思えない陽気に包まれていた大井競馬場で、開口一番、来場者に「アツいですかー？」と呼びかけ、会場を盛り上げた。年の瀬の大一番レースを控える