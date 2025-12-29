【オーベルストドルフ（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子は２９日、ドイツのオーベルストドルフで伝統のジャンプ週間第１戦を兼ねた個人第１２戦（ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２０メートル）が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）は１３３メートルと１３６メートルを飛び、合計２９５点で６位だった。二階堂蓮（日本ビール）は１３位、中村直幹（フライングラボラトリー）は１５位。内