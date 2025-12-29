本日のユーロドルは１．１７ドル台で方向感なく上下動している。一方、ユーロ円は１８３円台半ばに下落しているものの、２１日線の上での上昇トレンドは堅持している状況。 ユーロドルは来四半期にかけて上昇を続け、短期的に１．２０ドルを超え、モメンタムが維持されれば１．２５ドル近辺まで上昇する可能性があるとの見方が出ている。一見するとドル安要因が背景に見えるが、今回の上昇はドイツの緊縮